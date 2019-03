Streifzüge im Jubiläumsjahr „800 Jahre Burbach“

(wS/red) Burbach 18.03.2019 | „Reformation – lutherisch und reformiert“ 30. März, 19.00 Uhr, Ev. Kirche Burbach

Zum dritten Abend der Veranstaltungsreihe „Streifzüge“ – Glaube und Kirche in Burbach“ laden die Ev. Kirchengemeinde und der Heimatverein Burbach gemeinsam mit der Gemeinde Burbach ein.

Dr. Tim Elkar, Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde Neunkirchen hat sich intensiv mit der Bewegung und Wirkung der Reformation im Siegerland auseinandergesetzt. So wird deutlich, dass die Erneuerung von Glaube und Kirche in Burbach gleich zweimal erlebt wurde – zunächst lutherisch und dann reformiert.

Musikalisch wird das Nachdenken über die Epoche der Reformationszeit von Kirchenmusikdirektor Ulrich Stötzel aus Siegen begleitet. Er wird alle Register der Burbacher Orgel ziehen und zeitgenössische Musik zum Klingen bringen.

Eingebettet in diesen Abend findet „Streifzüge plus“ in Zusammenarbeit mit dem „Verein zur Förderung der natürlichen Lebensgrundlagen“ statt. „Earth Hour“ – eine Lichtaktion als weltweites Zeichen für den Schutz unserer Erde stellt sowohl die Burbacher Kirche wie auch das Thema des Abends in ein besonderes Licht.

Die musikalisch-besinnlichen Streifzüge zur Geschichte und den Geschichten Burbachs wandern durch das Jubiläumsjahr „800 Jahre Burbach“ mit insgesamt acht Themenabenden und einer abschließenden Lesung im Herbst 2019. Informative Flyer liegen vielfach aus und können bei den Veranstaltern angefordert werden.



Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier