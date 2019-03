Tarifrunde Celenus Fachklinik Hilchenbach

(wS/red) Hilchenbach 22.03.2019 | Tarifforderungen 2019 Celenus Fachklinik Hilchenbach

Die ver.di-Tarifkommission hat die Forderungen für die in 2019 anstehende Tarifrunde diskutiert und beschlossen:

eine Erhöhung aller Entgelte um 12%,

die Einführung einer Pflegezulage von 200€

sowie einen zusätzlichen freien Tag für die ver.di-Mitglieder.

Die Anpassung der Löhne und Gehälter an das übliche Niveau in einem Gesundheitsbetrieb ist den ver.di-Mitgliedern ein wichtiges Ziel. Zudem bedarf es der belastenden Situation im Bereich der Pflege gerecht zu werden, so die Debatte in der Mitgliederversammlung.

Die Fachklinik in Hilchenbach ist die einzige Einrichtung im Celenus-Konzern, die über ein komplettes Tarifwerk verfügt.

Die Tarifverhandlungen für die rund 320 Beschäftigten beginnen am 28.03.2019 in Hilchenbach.

Weitere Informationen:

Jasin Nafati 0271–2388611

eMail: bz.suedwestfalen@verdi.de

Info: www.südwestfalen.verdi.de

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier