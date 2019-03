Vorverkauf für Kultur Pur 29 in Hilchenbach beginnt

(wS/red) Hilchenbach 18.03.2019 | Vorverkauf für Kultur Pur 29 beginnt

Am Samstag, dem 23. März, ab 10.00 Uhr ist es wieder soweit: Der Vorverkauf für die weiteren Top Acts bei Kultur Pur beginnt.

In der Heimat des internationalen Musik- und Theaterfestivals, in Hilchenbach, wird Kundenfreundlichkeit groß geschrieben. Daher beteiligen sich die Geschäftsstelle des Gebrüder-Busch-Kreises mit Sonderöffnungszeiten an diesem Angebot.

Wer sich jetzt eine Karte für die weitern Top Acts bei KulturPur vom 6. bis zum 10. Juni sichern möchte, ist also am Samstag, dem 23. März, von 10.00 bis 12.00 Uhr bei der Geschäftsstelle des Gebrüder-Busch-Kreises, Steiler Weg 2, in Dahlbruch an der richtigen Adresse.

Weitere Informationen zum diesjährigen Programm von Kultur Pur 29, finden Interessierte unter www.siwikultur.de.



