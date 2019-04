19. Maifest der Feuerwehr Burbach

(wS/red) Burbach 12.04.2019 | Maifest am Burbacher Gerätehaus am 1. Mai ab 11 Uhr

Am Mittwoch, den 1. Mai laden wir zu unserem Maifest mit Maibaumsetzen am Gerätehaus ab 11 Uhr in Burbach ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, auch unsere jungen Gäste kommen auf der neuen Hüpfburg der Jugendfeuerwehr bestimmt auf ihre Kosten.

Am Nachmittag gibt es selbst gebackene Crêpes sowie ein Kuchenbuffet. Ein besonderer Dank gilt der Firma Dornseiff Autokrane, welche uns beim Aufstellen des Maibaums unterstützt.

Bei schlechter Wetterlage findet das Fest im Gerätehaus statt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



