Bericht der Jugend-Abteilung des SV Setzen bzgl. der Durchführung des 2. Fußball-Camps

(wS/red) Siegen-Setzen 20.04.2019 | SV Setzen richtet erneut Knappen-Camp in den Sommerferien aus – Restplätze für die Teilnahme am Fußball-Camp der Knappen-Fußballschule des FC Schalke 04 sind noch vorhanden – Anmeldungen sind noch bis Anfang Juni möglich

Nachdem die Jugend-Abteilung des SV Setzen im letzten Jahr erstmalig in Kooperation mit der Knappen-Fußball-Schule des FC Schalke 04 mit großartigem Erfolg ein dreitätiges Fußball-Camp veranstaltet hat, findet die Kooperation in diesem Jahr seine Fortsetzung. Dass nunmehr zweite Fußball-Camp findet in der letzten Ferienwoche vom 23. – 25. August 2019 auf der Sportanlage in Siegen-Obersetzen statt. Teilnehmen können wie im Vorjahr fußballbegeisterte Mädchen und Jungen im Alter von 7 bis 16 Jahren. Derzeit stehen noch einige Restplätze zur Verfügung, lediglich das Torhüter-Camp ist bereits restlos ausgebucht.

Die erfahrenen und lizenzierten Trainer des FC Schalke 04 bieten an den drei Tagen jeweils 2 Trainingseinheiten pro Tag an, abgerundet wird das abwechslungsreiche Programm auch dieses mal wieder durch Wettkämpfe, Spiele und Turniere. Die angebotenen Leistungen beinhalten ein Trikot-Set sowie ein schmackhaftes Mittagessen an allen drei Tagen. Anmelden kann man sich ausschließlich über die Homepage der Knappen-Fußballschule des FC Schalke. Über die Seite www.knappen-fussballschule.de erreicht man die Weiterleitung auf den Fan-Store, der direkte Link ist https://store.schalke04.de/fanartikel/fussballschule/.

Für weitere Informationen oder bei Rückfragen ist der Verein über den Jugend-Geschäftsführer des SV Setzen, Ralf Edelmann, per E-Mail unter ralfedelmann.re@googlemail.com erreichbar.