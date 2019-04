Kreuztal – Wohnungseinbrecher stahl Spirituose

(wS/ots) Kreuztal 17.04.2019 | Einbruch in Mehrfamilienhaus in der Kreuztaler Erlersiedlung

Am Dienstag (16.04.2019) ist ein Unbekannter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Eggersten Ring eingedrungen. In der Zeit von 11-19 Uhr brach der Eindringling die Wohnungstür auf und durchsuchte die Zimmer. Ersten Erkenntnissen zufolge stibitzte der Einbrecher eine Spirituosen-Flasche und leere Ledertaschen. Die Kriminalpolizei ermittelt.



