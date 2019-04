Kreuztaler Hofladen- u. Biomarkt am 06.04.

(wS/red) Kreuztal 02.04.2019 | Kreuztaler Hofladen- und Biomarkt im April

Nachdem im vergangenen Monat sein 2-jähriges Bestehen gefeiert wurde, findet der nächste Hofladen- und Biomarkt der Stadt Kreuztal am Samstag, 06. April, von 08.00 bis 13.00 Uhr

auf den Roten Platz in Kreuztals Mitte statt. Neben dem umfangreichen Angebot an Selbsterzeugnissen und Biowaren gibt es im April eine besondere Aktion für Groß und Klein:

In Vorbereitung auf die Osterzeit wird auf der Freifläche bei den Sitzgelegenheiten Eierfärben angeboten – selbstverständlich auch in Bio – Qualität.

Aktuelles zum Kreuztaler Hofladen – und Biomarkt und auch zum Wochenmarkt am Donnerstag gibt es auf der Homepage der Stadt Kreuztal unter dem Menüpunkt „Einkaufen in Kreuztal“.



Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier