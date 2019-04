KulturSiegen – Autorenlesung zu Künstlern und ihren Modellen im Haus Seel

(ots/red) Siegen 15.04.2019 | „Geheimnisse schöner Frauen“ – Autorenlesung im Haus Seel

Die Autorin Tatjana Kuschtewskaja liest am Mittwoch, 24. April, um 19 Uhr in der Städtischen Galerie Haus Seel aus ihrem Werk „Geheimnisse schöner Frauen – Berühmte Künstler und ihre Modelle“. Darin beleuchtet sie in 22 Kapiteln die Einflussnahme und die wechselseitigen Abhängigkeiten von Künstlern und ihren Modellen.

Die Modelle der Künstler erfüllten oft gleichzeitig die Funktion einer Muse und Geliebten. Als berühmte Beispiele für die stets unterschiedlich geartete Konstellation Modell – Künstler seien hier Edouard Manet und Berthe Morisot, Pablo Picasso und Olga Chochlowa sowie Andy Warhol und Marilyn Monroe genannt. Zugang zu dem oft im Verborgenen bleibenden Einfluss der Modelle auf das Werk der Künstler verschaffte sich Kuschtewskaja jeweils über ein Gemälde, mit Hilfe dessen sie das komplexe Spannungsfeld zwischen professioneller und emotionaler Beziehung entschlüsselt. Das Erkannte wird mit biografischen Daten untermauert.

Tatjana Kuschtewskaja wurde 1947 in Turkmenistan, das damals die südlichste Teilrepublik der Sowjetunion war, geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in der Ukraine, die Studienjahre im asiatischen Teil Russlands und in Moskau. Seit 1991 lebt sie in Deutschland und ist Mitglied im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS). Ihre Bücher schreibt sie ausschließlich in deutscher Sprache. Die Veranstaltung ist eine Kooperation von KulturSiegen und dem Russisch-Deutschen Kulturzentrum Litera e. V., Siegen.

Beginn: 19.00 Uhr, Eintritt frei

