Nächtlicher Streifzug am 2. Mai durch die Bad Laaspher Altstadt

(wS/red) Bad Laasphe 16.04.2019 | „Nächtlicher Streifzug durch die Altstadt-Geschichte“ am Donnerstag, 02. Mai 2019

Der „Hillerberger Franz“, ein alter Wittgensteiner „Muffelkopp“ im dunklen Gewand, ist wieder in der Bad Laaspher Altstadt unterwegs.

Der „Franz“ berichtet während des ca. 1 ½ stündigen Streifzugs über die bewegte Geschichte der Lahn- und Lachsstadt. In den dämmrigen Gassen der Altstadt weiß er auch die eine oder andere Anekdote aus dem Alltag vergangener Tage zu erzählen. Die TKS Bad Laasphe lädt zu diesem etwas anderen Stadtgang alle interessierte Gäste und Bürger ein. Der „Hillerberger Franz“ erwartet die Teilnehmer zum Streifzug um 19.30 Uhr am Altstadtbrunnen in der Königstraße.

Die Teilnahmegebühr beträgt 4,00 € pro Person.

Eine Anmeldung ist dazu erforderlich und bis Donnerstag, 02. Mai/12.00 Uhr tel. unter 02752-898 in der Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH, Wilhelmsplatz 3, 57334 Bad Laasphe möglich.



