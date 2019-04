NRW-Stiftung gibt 15.500 Euro für den „Kulturweg Eisen“ in Bad Berleburg

(wS/red) Bad Berleburg 17.04.2019 | NRW-Stiftung unterstützt den Wittgensteiner Heimatverein

Rechtzeitig zu Ostern gibt es gute Nachrichten für den Wittgensteiner Heimatverein: Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung unterstützt den Verein mit einem Zuschuss von 15.500 Euro dabei, den Archäologischen Lehrpfad in Bad Berleburg zum „Kulturweg Eisen“ umzubauen. Das beschloss jetzt der Vorstand der NRW-Stiftung unter Vorsitz des früheren NRW-Umweltministers und Landtagspräsidenten Eckhard Uhlenberg. Bei einem Besuch in Bad Berleburg wird Vorstandsmitglied Franz-Josef Lersch-Mense die schriftliche Zusage in Kürze persönlich übergeben.

Alte Transportwege und -trassen sind Zeugen der historischen Handelsbeziehungen zwischen dem Sieger- und dem Wittgensteiner Land. Zwischen Bad Berleburg-Aue und Erndtebrück-Birkefehl verläuft ein Teil des historischen „Eisenwegs“. An der Strecke befinden sich zahlreiche, archäologische Fundstellen. Bereits in den 1990er Jahren förderte die NRW-Stiftung die Umwandlung des Weges zum archäologischen Lehrpfad. Der Wittgensteiner Heimatverein aktualisiert und erweitert nun das Angebot an der Strecke und baut es zum „Kulturweg Eisen“ aus. Die Vergangenheit der Region können sich die Besucher dann künftig auch über Infotafeln, QR-Codes, Filme und Hörspiele erschließen. Das Geld dafür solche Fördermaßnahmen erhält die in Düsseldorf ansässige NRW-Stiftung überwiegend vom Land NRW aus Lotterieerträgen von Westlotto, zunehmend aber auch aus Mitgliedsbeiträgen ihres Fördervereins und Spenden.



