Öffnungszeiten städtischer Einrichtungen am Osterwochenende

(wS/red) Siegen 10.04.2019 | Sonderöffnungszeiten am Osterwochenende

Zwischen Karfreitag, 19. April 2019, und Ostermontag, 22. April 2019, gelten in verschiedenen Einrichtungen der Stadt Siegen Sonderöffnungszeiten. Das Bürgerbüro im Rathaus Oberstadt und das KrönchenCenter mit der Stadtbibliothek, dem Stadtarchiv und der Volkshochschule bleiben am Karsamstag geschlossen. Das Siegerlandmuseum im Oberen Schloss ist am Ostersonntag und Ostermontag jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. An Karfreitag und Karsamstag bleibt das Museum geschlossen.

Wer an Ostern schwimmen gehen möchte, kann an den Feiertagen (Karfreitag sowie Ostersonntag und Ostermontag) das Hallenbad Eiserfeld besuchen. Dieses ist jeweils von

10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Die Hallenbäder Löhrtor und Weidenau bleiben an diesen Tagen geschlossen. Außerhalb der Feiertage sind in den Osterferien alle drei städtischen Bäder zu den regulären Zeiten geöffnet.



