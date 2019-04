Ostereierschießen der Schützenfreunde Setzen 1963 e.V.

(wS/red) Setzen 15.04.2019 | Ostereierschießen in Setzen

Der Schützenverein Schützenfreunde Setzen 1963 e.V. veranstaltet am 19.04.2019 wieder das große Ostereierschießen in und um die Festhalle in Obersetzen (neben dem Sportplatz). Wie in jedem Jahr erwartet Sie wieder eine ausgelassene Veranstaltung für junge und ältere Gäste mit gutem Essen und Trinken in gemütlicher Runde. Und natürlich darf wieder in sportlichen Schießwettkämpfen gegeneinander angetreten werden, um die begehrten Ostereier zu gewinnen!

Beginn: 19.04.2019 um 10:30 Uhr – Ende offen!

Die Schützenfreunde Setzen freuen sich auf Sie, Ihre Familien und Freunde!