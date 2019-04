RaBauKi startet seine Vorbereitung zum diesjährigen Abenteuerspielplatz

(wS/red) Siegen 10.04.2019 | RaBauKi startet mit der Planung des Sommerprojekts – Anmeldung ab jetzt möglich

Auch in diesem Jahr wird der RaBauKi e. V., der Siegener Verein zur Förderung betreuter Abenteuerspielplätze, wieder ein Sommerprojekt in den Ferien durchführen und zwar vom 29.07.-16.08.2019. Am vergangenen Dienstag hat das diesjährige Team, bestehend aus Pädagoginnen und Pädagogen verschiedener Fachrichtungen und Studierenden des Lehramts und der Sozialen Arbeit, die Vorbereitung des Projekts aufgenommen. „Der Beginn der Planungsphase ist jedes Jahr wieder eine aufregende Zeit für den Verein, denn neben der Vorbereitung des Projekts werden auch neue Teamer und Teamerinnen in die Abläufe eingearbeitet und pädagogisch geschult.“, so Jessica Schmitt, die im 3. Jahr am Abenteuerspielplatz im Sommer teilnimmt. „Die organisatorische und pädagogische Vorbereitung in einem gleichberechtigt arbeitenden Team aus mehr als 30 Leuten ist herausfordernd und spannend zugleich.“, freut sich Luisa Wagner, die im letzten Jahr als Helferin eingestiegen ist und nun auch an Planungen und der Vorbereitung des Projektes teilnimmt.

Neben der Materialbeschaffung, der Organisation der Infrastruktur und der Öffentlichkeitsarbeit muss auch die Anmeldung zur Verlosung der Teilnahmeplätze in die Wege geleitet werden. Alle Kinder und Eltern, die schon ungeduldig auf den Start der Anmeldungsphase warten, können sich freuen: Die Lose können ab sofort online unter www.rabauki.de ausgefüllt werden oder als Papierversion beim Verein eingereicht werden. Lose gibt es in den Bürgerbüros der Stadt Siegen oder zum Ausdrucken auf der Homepage des Vereins. Die Anmeldung ist bis zum 24. Mai möglich. Die Vergabe der Teilnahmeplätze findet dann am 26. Mai um 17.00 Uhr auf dem RaBauKi-Abenteuerspielplatz auf dem Erfahrungsfeld SCHÖNUNDGUT (Klaus-Hoppmann-Weg) statt. Für Rückfragen ist das Team des Abenteuerspielplatzes unter anmeldung@rabauki.de oder telefonisch unter 0175-8570021 (Mo.-Fr. 18.00-19.00 Uhr) zu erreichen.

Durch die Förderung der Stadt Siegen und der Sparkasse Siegen ist die Durchführung des Sommerprojektes und der Wochenendöffnungszeiten über das restliche Jahr bereits im zweiten Jahr abgesichert. „Die neuen finanziellen Rahmenbedingungen sind für unsere Arbeit zwar entlastend, aber leider reicht das Geld alleine nicht aus, um das Projekt zu stemmen. Für das große Sommerprojekt sind wir auch weiterhin auf Sach- und Geldspenden von Firmen und Privatpersonen angewiesen.“, so Nina Flaig vom RaBauKi-Vorstand.

Wer dem Verein also Sachspenden wie Holz, Nägel & Co. bringen möchte, kann unter holz@rabauki.de bzw. material@rabauki.de Kontakt aufnehmen.



