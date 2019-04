Sportfreunde Siegen – Vertragsverlängerung Jost und Below

(wS/red) Siegen 02.04.2019 | Zwei weitere Jahre mit Jost und Below

Unsere Sportfreunde können die nächsten beiden Vertragsverlängerungen bekanntgeben: Björn Jost und Noél Below bleiben unserem Verein zwei weitere Jahre erhalten.

Der 22-jährige Jost trägt bereits seit 2015 das Sportfreunde-Trikot und hat in der laufenden Saison 15 Spiele absolviert. In diesen Partien, die er alle von Beginn an bestritten hat, hat er drei Tore erzielt. Chefcoach Dominik Dapprich ist sehr erfreut, dass Björn Jost dem Team erhalten bleibt: „Mich freut die Vertragsverlängerung unseres Kapitäns natürlich besonders. Wir haben auf und neben dem Platz ein sehr gutes Verhältnis. In Bezug auf Fußball sprechen wir oft und immer öfter eine Sprache. Josti ist für die Mannschaft ein absoluter Schlüsselspieler, der mit seiner Entwicklung sicher noch nicht fertig ist.

Wir wollen uns auch in der nächsten Spielzeit weiterentwickeln und erfolgreicher sein, dazu wird Josti einen großen Teil beitragen.“ Auch Björn Jost hat noch einiges mit unseren Sportfreunden vor: „Ich freue mich sehr, weiter für die Sportfreunde aufzulaufen und möchte mit unserem Verein die kurz- und mittelfristig gesetzten Ziele erreichen. Meine persönliche Weiterentwicklung möchte ich hier natürlich ebenfalls vorantreiben. Ich sehe sowohl im Umfeld als auch mit unseren Fans ein großes Potenzial, hier etwas auf die Beine zu stellen. Im Leimbachstadion zu spielen ist nach wie vor etwas Besonderes.“

Noél Below wechselte vor der laufenden Spielzeit von der Hammer SpVg zu unseren Sportfreunden. Der 25-jährige Innenverteidiger hat neun Partien bestritten und wurde dann von einer schweren Verletzung ausgebremst.

Er wird unserem Team voraussichtlich noch bis zum Beginn der Sommervorbereitung fehlen. Dennoch ist sich Dominik Dapprich sicher, dass Below der Mannschaft zukünftig weiterhelfen wird: „Noél gehört zu den wenigen, erfahrenen Spielern unseres Kaders, daher bin ich sehr froh, dass er seinen Vertrag verlängert hat. In der Hinrunde hat man seine Präsenz und seine Qualität bei jedem Training und in jedem Spiel positiv wahrgenommen. Er genießt in der Kabine und beim Trainerteam absolutes Vertrauen und ist sehr wichtig für uns. Nach seiner Genesung wird Noél ein wichtiger Bestandteil für uns werden.“ Auch unser Abwehrspieler freut sich darauf, in der neuen Saison wieder mit dem Sporfreunde-Emblem auf der Brust voll angreifen zu können: „Zunächst bedanke ich mich beim Verein und den Verantwortlichen, dass sie mir in der für mich schweren Zeit der Verletzung ihr Vertrauen schenken. Ich bin mir sicher, dass ich dieses in Zukunft sportlich auch zurückzahlen werde. Generell fühle ich mich hier bei den Sportfreunden einfach pudelwohl und freue mich, weiter ein Teil des Klubs sein zu dürfen.“

