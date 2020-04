Bewaffneter Raub – 48-jährige Frau in Geisweid überfallen

(wS/ots) Siegen-Geisweid 28.04.2020 | Am Montagnachmittag (27.04.2020) kam es in einer Wohnung zu einem Überfall auf eine 48-jährige Frau. Nach ersten Erkenntnissen suchte der Verdächtige gegen 17:00 Uhr die Geschädigte in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stormstraße auf. Dort erlangte er unter Vorhalt eines Messers einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Verdächtige wurde wie folgt beschrieben:

Männlich

Südländisches Erscheinungsbild

Ca. 20 – 25 Jahre alt

Ca. 175 – 180 cm groß

Normale bis sportliche Figur

Schwarze kurze Haare, längeres nach hinten gekämmtes Deckhaar

Dunkle Augen

Schwarzer Trainingsanzug mit orangem Streifen am Saum der Jacke

Weiße Turnschuhe

Schwarze Maske

Schwarze Handschuhe

Das Kriminalkommissariat 5 in Siegen ermittelt wegen Raubes und bittet um Hinweise (Telefon: 0271-7099-0)

Symbolbild