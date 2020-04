IKEA spendet im Rahmen der Corona-Hilfe

(wS/red) Siegen 30.04.2020 | Haus Aline in Olpe erhält Sachspende aus der IKEA Corona-Soforthilfe

Unter der momentanen Corona-Krise leiden ganz besonders die Jüngsten unter uns: geschlossene Kinderbetreuungseinrichtungen, geschlossene Spielplätze oder das umfassende Kontaktverbot haben die Lebensumstände dramatisch verändert. Besonders hart trifft es in dieser Situation die Kinder, die in Einrichtungen, wie dem Mutter-Kind Haus Aline in Olpe, einer Einrichtung, die jungen Familien beim Start ins Leben hilft oder in besonderen Notlagen unterstützt. Der Platz vor Ort ist begrenzt und irgendwann sind alle vorhandenen Spiele der Einrichtung „ausgespielt“. Selbst das Außengelände der Einrichtung in Olpe wirkt nach Wochen der „Ausgangbeschränkungen“ nicht mehr spannend auf die jungen Bewohner.

Die IKEA Initiative „Gemeinsam schaffen wir das“ möchte schnell und unbürokratisch dabei helfen, die besonderen Umstände in der Corona-Zeit für alle abzumildern und das Leben etwas leichter zu machen und kam daher zur richtigen Zeit. Daher konnte Aline-Leitern Annette Sawitza in dieser Woche jede Menge Spielzeug, Sandspielzeug, Möbel und Ausstattung für das Außengelände im Wert von über 2.500 Euro von Cathrin Scholz, Einrichtungshauschefin am Standort Siegen, entgegen nehmen.

Bei der Übergabe berichtete Annette Sawitza mit ihrer Stellvertreterin Marion Weidlich von den großen Anstrengungen, die gemacht werden, um die Situation für die Mütter mit ihren Kindern in diesen schwierigen Zeiten so angenehm wie möglich zu machen. Und Cathrin Scholz von IKEA Siegen ergänzte mit Blick auf das Frühsommer Wetter der vergangenen Wochen, dass sie hoffe, dass insbesondere die neuen Sommermöbel dazu beitragen werden, dass sich große und kleine Bewohner von Haus Aline trotz der Corona Krise besonders wohl fühlen werden.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier