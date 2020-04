Viel Blaulicht vor der Weidenauer Filiale der Sparkasse Siegen

(wS/red) Siegen 28.04.2020 | In der Nacht zu Dienstag, kurz vor 24 Uhr wurde die Feuerwehr Siegen zu einem Brand in die Filiale der Sparkasse Siegen an der Weidenauer Straße alarmiert. Nach ersten Informationen brannte es dort in einem Papierkorb, sodass die Brandmeldeanlage Alarm schlug. Daraufhin wurde FEUER4 ausgelöst und die Feuerwehr eilte mit mehreren Fahrzeugen zur Einsatzstelle. Das Feuer wurde schnell gelöscht, es entstand lediglich minimaler Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de