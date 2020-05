Apollo öffnet mit „Festival der Abstände“

Ab dem 30. Mai erlaubt die Landesregierung NRW eine Öffnung der „kleinen“ Theater- und Konzerthäuser. Voraussetzung für die verantwortungsvolle Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist ein entsprechendes Zugangskonzept. Das Apollo-Theater hat sich entsprechend vorbereitet und öffnet seine Türen mit einem „Festival der Abstände“ unter dem Titel „Menschen spielen für Menschen“. Vom 4. Juni bis 11. Juli dürfen sich die Besucher auf ein vielseitiges Programm aus Konzerten, Lesungen und Schauspiel freuen.

(wS/red) Siegen 19.05.2020 | Endlich wieder Bühnenluft schnuppern – und das nicht vor dem eigenen PC, Tablet oder Smartphone, sondern live vor Ort im Theater. Schon bald ist das wieder möglich. Das Apollo-Theater ist bereit für den verantwortungsvollen Mini-Start, hat sein Schutz- und Hygienekonzept weiterentwickelt sowie optimiert und ein 18-tägiges Programm zusammengestellt, das im Verlauf der nächsten Woche bekanntgegeben wird.

Der zunächst am 21. April vorgestellte abstandssichere Zuschauerraum wurde noch einmal auf Grundlage neuer Erkenntnisse umgebaut und bietet jetzt Platz für bis zu 99 Besucher. Der geteilten Theaterfreude steht nichts mehr im Wege, denn statt der zuvor vorhandenen Einzelplätze stehen nun vor allem Paarsitze zur Verfügung. Außerhalb des Zuschauerraums besteht sowohl für Personal und Publikum die Maskenpflicht – sobald die Plätze eingenommen wurden, dürfen die Schutzmasken aber abgenommen werden, sodass freies Atmen während der Vorstellungen möglich ist. Auch der Weg in den Saal wurde im neuen Zugangskonzept berücksichtigt: Das Apollo-Foyer ist mit ausreichend Desinfektionsspendern und Hinweisschildern versehen, alle Türen sind geöffnet und die Mitarbeiter des Abenddienstes stehen für Informationen und Fragen bereit.

In dieser Woche wird das Theater zunächst das geplante Konzertprogramm mit der Philharmonie Südwestfalen bekanntgeben, in der nächsten Woche dann das Schauspiel- und Lesungsprogramm. Denn der Mensch lebt nicht vom Supermarkt allein.

Fotos: Apollo Theater Siegen