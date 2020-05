Feuerwehr, Rettungsdienst & Polizei im Einsatz – 48-Jähriger im Vollrausch

(wS/ots) Siegen 20.05.2020 | Am Dienstagabend (19.05.2020), gegen 21:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße „Am Kornberg“ war aus einer

Wohnung ein schrill piepsender Rauchmelder zu hören. Qualm kam aus einem Fenster der Wohnung.

Die Feuerwehr brach die Wohnungstüre der betreffenden Wohnung auf. Auf Schellen, Rufen und Klopfen hatte niemand geöffnet.

In der Küche waren Lebensmittel auf dem Herd angebrannt. Glücklicherweise war nicht mehr passiert und der Schaden wurde durch Lüften beseitigt.

Im Schlafzimmer fanden die Polizeibeamten der Wache Weidenau den 48-jährigen Wohnungsinhaber schlafend. Er war so stark alkoholisiert, dass er von allem was um ihn herum passierte, kaum was mitbekam. Der Mann hatte vermutlich vergessen, dass er Essen auf dem Herd hatte und war dann tief und fest eingeschlafen.

Um zu verhindern, dass dies in der Nacht wieder passiert und dann vielleicht schlimme Folgen für den Mann oder die übrigen Hausbewohner hat, wurde der 48-Jährige mit zur Wache nach Weidenau genommen, wo er bis zum Morgen blieb.

Symobolbild