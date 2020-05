Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten nimmt zu – Aktuelles Lagebild des BKA erschienen

(wS/bka) Wiesbaden 29.05.2020 |

Sie werden mit Steinen beworfen, mit Messern oder Eisenstangen

angegriffen, getreten und geschlagen: Polizistinnen und Polizisten in

Deutschland sind täglich gewaltsamen Angriffen ausgesetzt – ob im täglichen

Streifendienst, bei Fußballeinsätzen oder bei Demonstrationen. 36.126 Fälle von

„Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und

gleichstehende Personen“ wurden 2019 polizeilich registriert, fast 3.000 Fälle

mehr als im Vorjahr (2018: 33.260 Fälle / + 8,6 Prozent). Das geht aus dem

Bundeslagebild „Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und

Polizeivollzugsbeamte“ hervor, das heute vom Bundeskriminalamt (BKA)

veröffentlicht wurde.

Das Lagebild bildet in Zahlen ab, was Polizistinnen und Polizisten täglich im

Dienst erleben. Dazu gehört zum Beispiel ein Fall aus dem Januar 2019, als

Beamtinnen und Beamte der Polizei Augsburg bei einer routinemäßigen

Verkehrskontrolle von mehreren Männern angegriffen und mit Faustschlägen

attackiert wurden. Oder aus August 2019, als die Personenkontrolle einer Gruppe

Jugendlicher in Regensburg derart eskalierte, dass die Polizistinnen und

Polizisten mit Pflastersteinen beworfen wurden. Die Taten reichen bis hin zu

schwersten Verletzungen, wie ein Fall aus Dezember 2019 zeigt, bei dem ein

Polizist während einer Personenkontrolle am Münchner Hauptbahnhof unvermittelt

von einer weiteren Person angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt

wurde. Wegen dieser und weiterer Vorfälle hat das Bundesministerium des Inneren,

für Bau und Heimat (BMI) im vergangenen Jahr die Kampagne „Für ein sicheres

Deutschland“ gestartet, um auf die wichtige Arbeit von Polizei- und

Rettungskräften aufmerksam zu machen. Auch das Bundeskriminalamt beteiligt sich

an dieser Kampagne, die dazu beitragen soll die Herausforderungen darzustellen,

vor denen Einsatzkräfte in Deutschland stehen.

Wie das aktuelle Lagebild zeigt, wurden im Vorjahr 69.466 Polizistinnen und

Polizisten Opfer von Widerstandshandlungen und tätlichen Angriffen, eine Zunahme

von 5,4 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018 (65.896 Opfer). 31.194 Tatverdächtige

konnten ermittelt werden, 5,9 Prozent mehr als 2018.

Die Täter bleiben selten unbekannt: Die Aufklärungsquote für den Straftatbestand

„Widerstand gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und

gleichstehende Personen“, der eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren

vorsieht, lag 2019 bei 98,5 Prozent (Vorjahr: 99 Prozent).

Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes: „Jeden Tag werden in

Deutschland durchschnittlich 200 Polizistinnen und Polizisten Opfer von Gewalt.

Einsatzkräfte werden bei einer Protestkundgebung in Mannheim mit Böllern

beworfen, in Frankfurt am Main kam es anlässlich einer Kontrollmaßnahme zu einem

Angriff auf die Beamten mit Eisenstangen. Dies sind aktuelle Beispiele, Taten,

die bestürzen, die konsequent geahndet werden müssen. Denn Polizistinnen und

Polizisten sorgen für die Sicherheit Deutschlands, und das rund um die Uhr.“