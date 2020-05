(wS/red) Siegen/Netphen 08.05.2020 | K27: Vollsperrung zwischen Netphen/Unglinghausen und Siegen/Obersetzen am kommenden Montag (11.5.)

Netphen/Siegen (straßen.nrw). Die Straßenmeisterei Kreuztal der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen plant am kommenden Montag (11.5.) an der K27 zwischen Netphen/Unglinghausen und Siegen/Obersetzen dringende Arbeiten am Bankett auszuführen.

Da diese Arbeiten nur unter Vollsperrung ausgeführt werden können, muss die Straße am Montag (11.5.) von 7.30 bis 15 Uhr gesperrt werden.

