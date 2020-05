MGK – Wir machen Druck – eine Kunstaktion für Jugendliche am 14. Mai für zu Hause

(wS/red) Siegen 12.05.2020 | Wir machen Druck! – Die Kunstaktion für zu Hause

Mach mit!

Am Donnerstag, 14. Mai, können interessierte Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren an einer außergewöhnlichen und kostenlosen Druckwerkstatt teilnehmen. Im Atelier des MGKSiegen erhalten die angemeldeten Teilnehmer*innen zwischen 17-18 Uhr ihre „Wundertüte“. Darin enthalten ist Material für zu Hause, für das Erstellen von Stempeln und Druckvorlagen. Die gestalteten Vorlagen werden an das Museum für Gegenwartskunst zurückgeschickt. Dort übernimmt Kursleiterin Mirjam Elburn das Drucken in der Werkstatt.

Die Aktion „Wir machen Druck!“ ist ein Projekt vom Kulturrucksack und findet in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendtreff Weidenau statt. Anmeldungen über Kursleiterin Mirjam Elburn m.elburn@gmx.de.

