Naturfreibad Müsen probt für Eröffnung am Samstag

(wS/mg) Hilchenbach-Müsen 28.05.2020 | Am Mittwoch, den 27.05.2020 gegen 18 Uhr öffnete das Naturfreibad Müsen kurzzeitig seine Türen um das erarbeitete Konzept für die diesjährige Freibadsaison mithilfe einiger Probanden zu testen. In den letzten Wochen hat das Freibad-Team ein Konzept zur Eröffnung erarbeitet, welches den Anforderungen der Corona-Schutzverordnung entspricht und auch zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter dient. Schilder machen immer wieder darauf aufmerksam den Abstand einzuhalten, Einbahnstraßen sorgen für eine Regelung vor dem Kiosk und an der Kasse und die am Eingang hinterlassenen Daten sorgen für eine Nachvollziehung möglicher Infektionsketten. Insgesamt hat sich das Konzept bewährt, aber auch noch das ein oder andere kleinere Problem gezeigt, welches bis zur Eröffnung am Samstag behoben wird.

Das Naturfreibad Müsen kann nach diesem Testlauf am Samstag, den 30.Mai.2020 die Pforten für alle Besucher wieder öffnen und in die Saison starten. Nicht nur durch Covid-19 haben sich einige Änderungen ergeben, sondern das Freibad hat auch einige Neuheiten. Neben einer neuen Strandanlage gibt es auch zehn neue Strandkörbe, die für einen Urlaubs-Flair sorgen.

Mehr Infos zum Naturfreibad Müsen gibt es unter https://www.freibad-muesen.de/

Fotos: M.Groß/wirSiegen.de