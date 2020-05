Neue Chirurgin im MVZ Betzdorf-Kirchen

(wS/mvz) Betzdorf 25.05.2020 Ute Pfennig unterstützt das medizinische Team an der Friedrichstraße Betzdorf. Psychiatrie, Orthopädie, Dermatologie, Chirurgie, Anästhesie, Frauenheilkunde und Kardiologie: Viele Fachbereiche eint das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Betzdorf-

Kirchen unter einem Dach. Das Team erhält nun Unterstützung: Ute Pfennig, Fachärztin für Chirurgie, hat nun ihren Dienst an der Betzdorfer Friedrichstraße aufgenommen.

Das Spektrum der Medizinerin ist durch eine breite Grundausbildung und ihre langjährige Erfahrung breit gesteckt, sowohl in der Viszeral-, als auch in der Hand- und Unfallchirurgie.

Weitere Schwerpunkte von Ute Pfennig sind Akupunktur und Schmerztherapie. Zudem weist die Chirurgin eine Ausbildung in der Palliativmedizin und Alterstraumatologie vor.

Sprechzeiten – immer mittwochs von 8.30 bis 15.30 Uhr – können unter Telefon 02741/937280 oder per Email an mvz-betzdorf@diakonie-sw.de vereinbart werden.