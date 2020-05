Schwerer Verkehrsunfall in Gosenbach – Vollsperrung Gosenbacher Hütte

(wS/red) Gosenbach 08.05.2020 | Erstmeldung | Aufgrund eines Verkehrsunfall ist die „Gosenbacher Hütte“ in Höhe Edeka zur Zeit (17:15h) voll gesperrt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort. Hier ist es zu einem Unfall zwischen einem Trecker und einem PKW gekommen.

Update: Der Fahrer eines Traktors befuhr die Siegener Straße talabwärts in Richtung Niederschelden. Eine am Bürgersteig stehende Opel-Fahrerin wollte ihr Fahrzeug wenden und hat dabei die Vorfahrt des Traktors missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die PKW-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr musste die Verletzte mit schwerem Gerät aus ihrem Opel befreien. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Verletzte in ein Siegener Krankenhaus verbracht. Der Treckerfahrer kam mit dem Schrecken davon.

Am PKW entstand Totalschaden.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de