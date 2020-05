(wS/red) Siegen 27.05.2020 | Sommersammlung der Diakonie vom 13. Juni bis zum 4. Juli 2020

Vom 13. Juni bis zum 4. Juli 2020 findet die diesjährige Sommersammlung der Diakonie unter dem Motto „Du für den Nächsten“ statt. Und selten hat ein Motto einer Diakoniesammlung so gepasst wie in diesen Tagen.

Der Corona-Virus lähmt bereits seit vielen Wochen das gesamte Leben in unserem Land. Viele Menschen sind plötzlich von Krankheit, Tod, Sorge um den Arbeitsplatz oder der Angst um einen lieben Menschen betroffen. Es heißt nun zusammenrücken und für den Nächsten da sein, wenn auch nur auf Distanz. Auch die Mitarbeitenden der Diakonie versuchen, in dieser schwierigen Zeit für andere da zu sein. Die Beratungsstellen sind weiterhin erreichbar. Die Ansprechpartner finden Sie auf der Internetseite www.beratungsdienste-diakonie.de.

Ein Teil der durch die Corona-Krise zusätzlich entstehenden Kosten wird dank des Beschlusses des Bundestages über den Corona-Schutzschirm für die Freie Wohlfahrtspflege finanziert werden können. Es klafft allerdings trotzdem eine erhebliche Lücke, die bereits in normalen Zeiten nur mit Spenden gedeckt werden kann. Die Spenden aus der Sommersammlung werden daher mehr denn je benötigt. Mit einem Teil der Gelder werden außerdem die diakonischen Aufgaben in den eigenen Kirchengemeinden des Kirchenkreises und in überregionalen Projekten der Diakonie unterstützt. Im Ev. Kirchenkreis Siegen besteht die Möglichkeit per Überweisung zu spenden. Informationen und Formulare hierzu befinden sich in den aktuellen Gemeindebriefen der einzelnen Kirchengemeinden und auf der Homepage des Diakonischen Werks: www.diakonisches-werk-siegen.de.

