Straßen.NRW. A45: Dienstag Verkehrsbehinderungen bei Wilnsdorf Richtung Frankfurt

(wS/red) Wilnsdorf/Siegen 08.05.2020 | A45: Dienstag Verkehrsbehinderungen bei Wilnsdorf Richtung Frankfurt

Wilnsdorf (straßen.nrw). Am Dienstag (12.5.) ab 18 Uhr kommt es in der Anschlussstelle Wilnsdorf in Fahrtrichtung Frankfurt zu zwei Verkehrsbehinderungen. Zum einen wird in der Anschlussstelle die Auffahrt gesperrt. Zum anderen steht dem Verkehr auf der A45 in Richtung Frankfurt nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Beendet sein sollen die Arbeiten am Mittwochmorgen (13.5.) um 6 Uhr.

Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm lässt hier einen Fahrbahnschaden beseitigen. Eine Umleitung ist über die Anschlussstelle Haiger/Burbach ausgeschildert. Straßen.NRW investiert hier 60.000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungsfahrzeuge im Einsatz können die Anschlussstelle nutzen.

