Stufenanlage an der Sieg wieder geöffnet

(wS/red) Siegen 06.05.2020 | Siegener Innenstadt: – Stufenanlage zu eingeschränkten Zeiten geöffnet

Aufgrund der Corona-Pandemie war die Stufenanlage in der Siegener Innenstadt für mehrere Wochen gesperrt. Ab sofort steht sie wieder – zu eingeschränkten Zeiten – zur Verfügung. Bürgermeister Steffen Mues gab den Bereich gestern (Mittwoch, 6. Mai 2020) gemeinsam mit Sven Klein vom städtischen Ordnungsamt frei.

Zwischen 11.00 und 18.00 Uhr können Bürgerinnen und Bürger nun wieder an der Sieg verweilen – unter Beachtung der geltenden Abstandsregeln. „Das ist jetzt ein kleiner Weg zurück in die Normalität“, sagte Bürgermeister Steffen Mues. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in Kürze darüber sprechen können, die Anlage wieder komplett zu öffnen, wenn die Menschen die Abstände und das Kontaktverbot einhalten.“

Darüber hinaus erhoffe er sich, dass die Freigabe der Stufenanlage auch einen positiven Effekt auf die Gastronomie im umliegenden Bereich habe, die sich aktuell laut Landesvorschrift auf Theken- und Außerhausverkauf beschränken muss. Denn durch die Stufenanlage ergäben sich wieder Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt, die es ermöglichen, den entsprechenden Abstand einzuhalten.

Fotos: wirSiegen.de

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier