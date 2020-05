Unfall in Kreuztal – entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

(wS/red) Kreuztal 17.05.2020 | Am Sonntagabend gegen 22:35 Uhr musste Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Unfall nach Kreuztal, Kreuzung Zum Erbstollen/Marburger Straße ausrücken. Ein von Kreuztal in Richtung Ferndorf fahrender Ford-Fahrer (31 J.) übersah beim Abbiegen von der Marburger Straße in die Straße „Zum Erbstollen“ ein entgegenkommenden Renault-Fahrer (32 J.)und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach ersten Infos vor Ort wurden bei dem Unfall keine Personen schwer verletzt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegenn.de