(wS/red) Siegen 04.06.2020 | Am Donnerstagnachmittag gegen 14:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Volkswagen von Ikea kommend in Richtung BAB-Autobahnzubringer die B62. Er verlor er dabei die Kontrolle über sein Auto und landete auf der Seite liegend neben der Fahrbahn. Der junge Mann verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de