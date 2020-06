(wS/red) Hilchenbach 15.06.2020 | Hilchenbach malt! So kommen Nachbarn trotz Corona kreativ zusammen!

Mit Pinsel und Farbe gegen Sorgen, Frust, Einsamkeit oder Langeweile! So startet ein neues Projekt in Hilchenbach, welches Christa Kühn und Gudrun Roth, Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Hilchenbach, gemeinsam entwickelt haben. Christa Kühn stellte ihre Idee Gudrun Roth vor, die sich davon begeistern ließ und so wurde gemeinsam geplant.

Gesucht werden Hilchenbacherinnen und Hilchenbacher, die bei schönem Wetter in der Zeit vom 20. Juni bis 31. Juli 2020 einen Tisch mit Malutensilien, Desinfektionsmittel (begrenzt viruzid), Küchenrolle und Infozettel auf ihr Grundstück stellen. Ein angefangenes Bild auf dem Tisch, möglichst in der Größe von 60 cm x 80 cm, soll alle die vorbeikommen zum Weitermalen einladen.

Ganz wichtig! Vor Malstart bitte Hände, Pinsel oder Malstifte desinfizieren. Alternativ können auch eigene Malutensilien mitgebracht und benutzt werden. Nur eine Person malt! Kinder unter 14 Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen mitmachen. Alle halten sich an die aktuellen Corona-Regeln!

So können Nachbarinnen und Nachbarn, ob jung oder alt und alle die zufällig vorbeikommen und Lust zum Mitmachen haben, ein gemeinsames Kunstwerk schaffen. Das sollen im nächsten Jahr auch alle sehen können. Geplant ist eine Ausstellung im Rathaus im Jahr 2021. Eine Jury wird die drei schönsten Bilder, die die Malgastgeberinnen und -gastgeber einreichen können, prämieren. Die Gewinnerinnen oder Gewinner erhalten Preise in Form von Hilchenbacher Einkaufsgutscheinen im Wert von 1 x 100 Euro, 1 x 50 Euro und 1 x 25 Euro.

Christa Kühn startet als Erste! Sie wird am 20. Juni bis 31. Juli ihre Holzstaffelei bei schönem Wetter in ihrer Hauseinfahrt in der Oranienstraße 4 in Hilchenbach aufstellen. Ein angefangenes Bild mit bereitgestellten Malutensilien lädt alle die vorbeikommen zum Weitermalen ein.

Für die künstlerische Beratung steht Frau Kühn, Telefon 02733/7338, Oranienstraße 4, Interessierten gerne zur Verfügung. Bei ihr können auch die Infozettel und das Zeichenpapier für das Projekt, passend in der Größe der Ausstellungsrahmen (60 cm x 80 cm), kostenfrei abgeholt werden.

Bei Kosten für Papier, Malutensilien, Küchenrolle und Desinfektionsmittel (begrenzt viruzid) können sich „Tischaufstellerinnen und -aufsteller“ an Gudrun Roth, Telefon 02733 288-229, E-Mail ehrenamt@hilchenbach.de, wenden. Die gemalten Bilder und Quittungen für entstandene Auslagen können die Malgastgeberinnen- und -gastgeber bei ihr in Zimmer 117 im Rathaus ab 22. Juni abgeben. Bitte vorher telefonisch anmelden! Weitere Informationen zum Projekt und der Infozettel zum Ausdrucken sind auch unter www.hilchenbach.de, Rubrik Aktuelles zu finden.

„Das kreative Projekt „Hilchenbach malt!“ soll zur Entspannung und zum Wohlbefinden beitragen. Es soll den Bürgerinnen und Bürgern in Hilchenbach etwas Farbe in die aktuell belastende Lebenssituation bringen“, davon sind die Organisatorinnen jedenfalls überzeugt. Darum hoffen sie auf viele die mitmachen und auf viele einzelne Kontakte, wenn auch auf Distanz, in den Nachbarschaften der Stadt Hilchenbach.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier