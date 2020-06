(wS/red) Kreuztal 15.06.2020 | Kreuztaler Ferienbetreuung für Grundschüler findet statt

Erfreulicherweise kann auch in diesem Jahr trotz der nach wie vor zu beachtenden Coronabedingten Einschränkungen die Ferienbetreuung für Grundschulkinder stattfinden. Die Betreuungsangebote werden – ähnlich wie in den Vorjahren auch – an den Standorten der „Grundschule an Dreslers Park“ und der „Grundschule Kredenbach“ durchgeführt. Natürlich sind die entsprechenden Schutz- und Hygienekonzepte zu beachten.

Die Betreuung findet Vor- und Nachmittags in den Räumlichkeiten der Offenen Ganztagsgrundschulen Kreuztal (7.00 Uhr bis 16.30 Uhr) und Kredenbach (7.30 Uhr bis 16.00 Uhr) statt.

Für die Ferienbetreuung gilt:

– Betreuung durch pädagogische Fachkräfte

– Abwechslungsreiches Betreuungsprogramm: Spielen, Basteln/Werken, naturpädagogische und sportliche Aktionen sowie Angebote im Freien (je nach Wetterlage)

– Teilnahme am gemeinsamen Mittagessen (freiwillig)

Anmeldungen zur Ferienbetreuung sind ab sofort möglich auf folgender Internetseite: https://www.kreuztal.de/leben-in-kreuztal

