Mobile Schadstoffsammlung am Samstag 27. Juni

(wS/red) Kreuztal 22.06.2020 | Nächste „Mobile Schadstoffsammlung“ in Kreuztal am 27. Juni

Nach einigen Corona-bedingten Unterbrechungen kann die mobile Schadstoffsammlung am Samstag, 27.06.2020, wieder planmäßig stattfinden. In der Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr wird im Auftrag der Stadt Kreuztal das Schadstoffmobil der Firma Umweltservice Lindenschmidt auf dem Roonstraßenparkplatz in Kreuztal Mitte bereitstehen.

Kreuztaler Bürgerinnen und Bürger haben dann die Möglichkeit, dort schadstoffhaltige Gegenstände in haushaltsüblichen Mengen kostenlos abzugeben. Dazu zählen zum Beispiel Farben und Lacke, Stromsparlampen, Leuchtstoffröhren sowie Medikamente und Batterien.

Weitere Informationen sind auf der städtischen Webseite zu finden unter www.kreuztal.de

