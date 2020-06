(wS/red) Siegen 19.06.2020 | Jetzt erhältlich: Neue Wanderkarte von Siegen

Siegen ist bekanntlich die grünste Großstadt Deutschlands und bietet ein weit verzweigtes Netz an gut ausgebauten Wanderwegen. Doch den wenigsten Einheimischen dürfte es schon gelungen sein, alle schönen Winkel zu erkunden. Helfen kann dabei künftig eine Wanderkarte von Siegen, die ab sofort in der Touristeninformation im Rathaus Siegen und im örtlichen Buchhandel zum Preis von 6 Euro erhältlich ist.

Bürgermeister Steffen Mues, selbst begeisterter Wanderer, freut sich über die neue Publikation: „Eine solche Karte ist auch im Zeitalter von Wander-Apps ein wirklich gutes Hilfsmittel für die Orientierung. Ich bin sicher, dass die Empfehlungen zur Erkundung unserer Stadt von den Wander- und Naturfreunden gerne aufgegriffen werden.“

Die Karte im Maßstab 1 : 25.000 wurde schon im letzten Jahr, noch unter der Ägide der Gesellschaft für Stadtmarketing Siegen e. V., in einer Auflage von 1.000 Stück in Auftrag gegeben. Auf seine Korrektheit und Aktualität hin überprüft wurde das Streckennetz vom Bezirk Siegerland des SGV (Sauerländischer Gebirgsverein). Der Vorsitzende der SGV-Abteilung Siegen, Friedrich-Wilhelm Dustmann, steuerte eine Übersicht mit Daten zu lokalen und überregionalen Wanderwegen bei. Auch auf Wanderstrecken in den Nachbarstädten bzw. -Gemeinden Freudenberg, Netphen, Mudersbach und Kreuztal wird hingewiesen.

Ausführliche Beschreibungen enthält die Wanderkarte zu erklärten Lieblingspfaden im Siegener Stadtgebiet. Dazu gehört der Rundwanderweg Siegen-Achenbach ebenso wie der Bergbaupfad auf der Eisenhardt oder der Erlebniswald im historischen Tiergarten. Schließlich ist die Karte auch für Gäste der Stadt Siegen nützlich. Denn sie gibt Hinweise auf Sehenswürdigkeiten und kulturelle Einrichtungen, die einen Besuch wert sind.

