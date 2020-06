Niederdielfen – Pkw kommt auf dem Dach liegend zum Stehen

(wS/red) Wilnsdorf Niederdielfen 16.06.2020 | Frau kommt von Straße ab und verletzt sich

Ein Pkw-Unfall heute Nachmittag zwischen Niederdielfen und Feuersbach führte zur Vollsperrung der L 723 (17:30 Uhr).

Ein mit zwei Personen besetzter Pkw befand sich auf der Fahrt von Niederdielfen in Richtung Feuersbach.

In Höhe der Firma Siegenia brach in einer Kurve das Heck das Pkw aus. Die Fahrerin versuchte noch gegenzulenken, landete aber in einem Zaun, flog zurück auf die Straße und kam dort auf dem Dach liegend zum Stehen.

Die Beifahrerin verletzte sich dabei und musste ins Krankenhaus verbracht werden.

Fotos: L.Schneider / wirSiegen.de

