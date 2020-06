Update Corona Sonntag 14.06.2020

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 14.06.2020 | Weiterhin keine neuen Covid-19-Fälle in Siegen-Wittgenstein

Aktuell noch zwei Personen erkrankt

An diesem Wochenende wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein keine neuen Corona-Fälle und auch keine genesenen Patienten gemeldet. Damit bleibt die Zahl der Personen, die sich seit Beginn der Pandemie mit Covid-19 infiziert haben, unverändert bei 314. 304 Personen sind bereits wieder gesund. Aktuell erkrankt sind noch zwei Personen, keine von ihnen muss in einem Krankenhaus behandelt werden. Acht Menschen aus Siegen-Wittgenstein sind bisher an Covid-19 gestorben.

Übersicht: aktuell Erkrankte (abzüglich der Genesenen) verteilt auf die elf Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein:

Bad Berleburg 0

Bad Laasphe 0

Burbach 0

Erndtebrück 0

Freudenberg 0

Hilchenbach 0

Kreuztal 0

Netphen 1

Neunkirchen 0

Siegen 0

Wilnsdorf 1

