Verkehrsunfall – Pkw kollidiert mit einem Laternenmast

(wS/ots) Siegen 18.06.2020 | Glück im Unglück hatte gestern ein Mann aus Wilnsdorf.

Er geriet mit seinem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Laternenmast.

Gestern Abend (Mittwoch, 17.06.2020), gegen 20:10 Uhr, befuhr ein 86-Jähriger mit seinem Mercedes die Frankfurter Straße in Siegen bergauf in Richtung Eremitage. In einer Linkskurve verliert er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug gerät ins Schleudern und prallt gegen einen Laternenmast.

Der Mann verletzt sich leicht und wird vor Ort von Rettungssanitätern behandelt. Der Schaden am Fahrzeug circa 5000,- Euro, an der Laterne circa 3000,- Euro.

