Absage Siegener Altstadtfest 2020

(wS/red) Siegen 30.07.2020 | Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Problematik sind Großveranstaltungen weiterhin bis Ende Oktober 2020 untersagt.

Wie schon so viele Veranstaltungen in diesem Jahr ist davon auch das für den 13. September geplante Siegener Altstadtfest betroffen, das in 2020 nicht stattfinden wird.

Die nicht abschätzbare Entwicklung der Pandemie und das damit verbundene Risiko, der Ausbreitung des Corona-Virus Vorschub zu leisten, sind leider unschlagbare Argumente. Diverse Schutzmaßnahmen und Auflagen wären mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, der neben allen ökonomischen Aspekten auch den Charme und die Atmosphäre des Altstadtfestes negativ beeinflussen würde.

Von daher gibt es leider wenig Handlungsspielraum bei der Entscheidung, wie wir in diesem Jahr mit dem Altstadtfest umgehen. Wir bedauern dies natürlich sehr und können nur hoffen, dass sich die Lage möglichst bald entspannt.

