B62/HTS: Reinigungsarbeiten im Ziegenbergtunnel unter Vollsperrung

(wS/red) Siegen 16.07.2020 | Ziegenbergtunnel gesperrt

Siegen (straßen.nrw). Die Straßenmeisterei Kreuztal der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen wird in dieser Woche den Ziegenbergtunnel in Siegen reinigen. Hierfür ist es notwendig die B62/HTS jeweils für eine Nacht in je eine Fahrtrichtung zu sperren. Die Reinigungsarbeiten in Fahrtrichtung Süden (Eiserfeld) werden heute (16.7.) ab 21 Uhr bis Freitag (17.7.) ca. 6 Uhr stattfinden. Hier wird der Verkehr an der Ausfahrt City-Galerie abgeleitet.

In Fahrtrichtung Norden (Kreuztal) wird die B62/HTS am Freitag (17.7.) ab 21 Uhr bis voraussichtlich Samstag (18.7.) 6 Uhr, gesperrt. Wegen der Sperrung der Rampe Eintracht/Siegerlandhalle wird der Verkehr bereits an der Abfahrt Rinsenau abgeleitet.

Umleitungen werden über die Berliner -, Koblenzer- und Eiserfelder Straße ausgeschildert.

