(wS/red) Kreuztal 11.07.2020 | Zur Zeit – 14:40 Uhr kommt es in Kreuztal in der Marburger Straße zu einem Einsatz der Feuerwehr. In einem Wohn- und Geschäftshaus steckt eine Person im Aufzug fest. Die Feuerwehr wird schnelle Hilfe leisten. Der Person geht es gut.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de