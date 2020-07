Olpe: Einbrecher gefährden wissenschaftliches Projekt

(wS/ots) Olpe 23.07.2020 | Die Forscher (Ornithologen) sind entsetzt

In der Nacht auf den 16.07.2020 drangen unbekannte Täter in die Hohlkammer eines Pfeilers unterhalb der Ronnewinkler Brücke ein, nachdem sie das Vorhängeschloss des Schutzgitters mit einem Bolzenschneider durchtrennt hatten. In der ersten Sektion der Hohlkammer befanden sich Gerätschaften eines ornithologischen Forschungsprojekts der Universität Siegen. Die Forscher untersuchen hier bereits seit zehn Jahren das Verhalten von Mauerseglern, die in der zweiten Sektion der Hohlkammer Brutstätten haben.

Vermutlich wurden die Mauersegler durch das Einschalten der Beleuchtung irritiert und flogen orientierungslos in der Hohlkammer umher. Im Nachhinein wurden 15 Vogelkadaver aufgefunden. Bevor die Täter den Tatort verließen, stahlen sie aus der ersten Sektion einen Werkzeugkoffer. In dem Koffer befanden sich ein Chip-Lesegerät, eine Beringungszange, eine Präzisionswaage, eine Stirnlampe und diverse Kleinteile im Gesamtwert von ca. 400 Euro.

Die Täter hinterließen vor Ort eine abgebrochene Dachlatte. Neben Einbruchsdiebstahl stellt das Töten der unter Artenschutz stehenden Mauersegler eine Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz dar.

Die Universität Siegen lobt für den entschiedenen Hinweis, der zur Täterermittlung maßgeblich beiträgt, eine Belohnung von insgesamt 1.000 Euro aus. Die Hinweise werden erbeten an die Polizei in Olpe unter der Rufnummer 02761/92690.

