AWO Reisen nach Bad Wörishofen

(wS/red) Siegen 06.08.2020 | Erholsame und erlebnisreiche Urlaubstage – Senioren reisten nach Bad Wörishofen

Kreisgebiete Siegen-Wittgenstein und Olpe. Mit 28 Senioren reiste der AWO-Kreisverband Siegen Wittgenstein/Olpe unter der Reisebegleitung von Christina Müller und Marion Lamers in den romantischen Kneippkurort Bad Wörishofen. Die 10-tägige Senioren-Freizeit kannte keine Langeweile und war ein gelungener Wiedereinstieg nach Monaten der Reisepause. Die täglich angebotenen Kurkonzerte wurden gerne besucht. Ausflüge an den Ammersee mit einer Schifffahrt und ins Allgäu in die historische Altstadt nach Kaufbeuren fanden großes Interesse und wurden zu einer gelungenen Abwechslung.

Großen Anklang fand das Bummeln, Kneippen und Boccia spielen im Kurpark. Sportliche Angebote wie Gymnastik, Wanderungen und Minigolfspielen gehörten ebenfalls zum Programm. Viel zu schnell endet eine unterhaltsame und harmonisch wunderschöne Reise. Viele freuen sich auf eine Wiederholung im nächsten Jahr. Der aktuelle Reisekatalog kann für weitere Fahrten beim AWO-Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe unter Tel.: (0271) 33 86-167 oder per Mail an reisen@awo-siegen.de angefordert werden.

