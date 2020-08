B62: Schadstellenbeseitigung in der HTS-Auffahrt Rinsenau in FR Kreuztal

Siegen (straßen.nrw). In den Nächten von Mittwoch (26.08) auf Donnerstag (27.08) und von Donnerstag (27.08) auf Freitag (28.08) wird die Straßenmeisterei Kreuztal von Straßen. NRW die Auffahrt auf die B62/HTS in FR Kreuztal an der Anschlussstelle Siegen in der Zeit von jeweils 20.00 Uhr bis ca. 5 Uhr voll sperren. Grund sind dringende Reparaturarbeiten an der Fahrbahn.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Auffahrten Eiserfeld und Siegen City-Galerie in Richtung Kreuztal zu benutzen.

