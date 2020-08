Jens Kamieth MdL: Für über 1 Mio € wird der Bahnhof Siegen verschönert

(wS/red) Siegen 27.08.2020 | Jetzt kommt der Bahnhof Siegen dran

18 Bahnhöfe in Nordrhein-Westfalen bekommen insgesamt 5,1 Millionen Euro extra aus dem Sofortprogramm des Bundes. Dazu erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete für Burbach, Freudenberg, Neunkirchen und Siegen Jens Kamieth MdL:

„Nordrhein-Westfalen soll wieder Bahnland werden. Dafür ist es wichtig, dass auch unsere Bahnhöfe für Reisende und Pendler attraktiv sind.

Mit 1.025.000 Euro aus dem Konjunkturpaket des Bundes können wir auch unseren Bahnhof in Siegen verschönern. Noch in diesem Jahr gehen wir es an und verbessern die Aufenthaltsqualität unter anderem durch die Erneuerung der Treppen, Zugänge, Zäune und Dächer; den Austausch von Wand-/Bodenbelägen, Farben und Fassaden; die Verbesserung der Reisendeninfo, Barrierefreiheit und Sicherheit sowie die Erweiterung der Reisendeninformation und Intermodalität.

Die NRW-Koalition aus CDU und FDP hat im Koalitionsvertrag festgehalten, dass sie die Modernisierung unserer Bahnhöfe vorantreiben will. Denn wenn wir möchten, dass die Menschen das gute Schienennetz in unserem Land nutzen, dann müssen unsere Bahnhöfe Aushängeschilder für den Bahnverkehr sein.“

