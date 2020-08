Unfall: Vollsperrung der A45 zwischen Haiger/Burbach und Dillenburg

(wS/red) Haiger-Burbach 19.08.2020 | Aufgrund eines Unfalls auf der Autobahn A45 Siegen Richtung Gießen musste die Autobahn in der Nacht zu Mittwoch voll gesperrt werden. Zwischen Haiger/Burbach und Dillenburg hat der Fahrer eines Autotransporter die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in die Mittelschutzblanke gekracht. Auf dem Transporter befanden sich drei Fahrzeuge die durch die Kollision auf die Fahrbahn stürzten. Weitere, fremde Fahrzeuge waren laut ersten Angaben nicht in dem Unfall verwickelt. Der Fahrer des Transporters kam mit dem Schrecken davon.

Fotos: wirSiegen.de