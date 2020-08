Verleihung des Heimatpreises 2020 / Heimatbund präsentiert sich in neuem Design

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 19.08.2020 | Samstag im Kulturhaus Lÿz und live im Internet

Die Jury hat getagt – die Entscheidung ist gefallen: Wer erhält den Heimatpreis 2020 des Kreises Siegen-Wittgenstein? An wen gehen die Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro? Die Jurymitglieder rund um Landrat Andreas Müller kennen die Antwort auf diese Frage, die Preisträger und die Öffentlichkeit aber noch nicht. Das wird sich am Samstag ab 17:00 Uhr ändern. Dann findet die Preisverleihung im Schauplatz des Kulturhauses Lÿz statt.

Landrat Andreas Müller hatte den Preis in diesem Jahr unter dem Motto „Siegen-Wittgenstein – Heimat für alle“ ausgeschrieben.

Damit wollte er in diesem Jahr einen besonderen Blick auf die Tatsache werfen, dass heutzutage viele Menschen im Laufe ihres Lebens umziehen – oft aus beruflichen Gründen oder weil sie z.B. heiraten – und dann eine zweite, eine neue Heimat finden. „Siegen-Wittgenstein ist ein Ort an dem jeder ein zuhause finden soll, egal wo er geboren wurde, aufgewachsen ist oder welchen kulturellen Hintergrund er hat“, betont der Landrat. Projekte, die das ganz besonders im Blick haben, sollen in diesem Jahr mit dem Heimatpreis ausgezeichnet werden.

Die Zahl der eingereichten Beiträge war in diesem Jahr so hoch wie noch nie: „33 Wettbewerbsbeiträge haben wir erhalten“, freut sich der Landrat: „Das macht deutlich, wie unglaublich groß und breit gefächert das ehrenamtliche Engagement in Siegen-Wittgenstein ist und wie viele Menschen und Gruppen sich dafür einsetzen, unsere Region liebens- und lebenswert weiterzuentwickeln.“

Preisverleihung ab 17 Uhr im Livestream

Die Preisverleihung selbst wird unter coronakonformen Bedingungen stattfinden. Deshalb ist in diesem Jahr auch kein Publikum zugelassen. Lediglich die Wettbewerbsteilnehmer dürfen mit jeweils zwei Personen im Schauplatz Lÿz live dabei sein sowie eine sehr kleine Zahl geladener Gäste.

„Weil sich aber so außerordentlich viele Gruppen beteiligt haben und wir die interessanten Wettbewerbsbeiträge auch einer größeren Öffentlichkeit vorstellen möchten, haben wir uns entschieden, die Veranstaltung auch live im Internet zu übertragen“, kündigt Landrat Andreas Müller an. Dazu wird es ab 17:00 Uhr einen Livestream auf den Facebookseiten des Kreises Siegen-Wittgenstein und von Landrat Andreas Müller sowie auf dem YouTube-Kanal des Kreises geben.

Heimatbund will Identifikation junger Menschen mit Siegen-Wittgenstein stärken

Zudem erwartet die Anwesenden im Lÿz und die Zuschauer an Smartphones oder Tablets eine weitere Premiere: Der Heimatbund Siegerland-Wittgenstein e.V. feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Dazu sollte es eigentlich am kommenden Wochenende ein „Fest der Dörfer“ rund ums Kreishaus geben. Wie viele Veranstaltungen ist aber auch dieses Fest Corona zum Opfer gefallen. Zum Geburtstag wollte sich der Heimatbund an diesem Tag mit einem neuen Außenauftritt der Öffentlichkeit vorstellen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Idee, die Identifikation junger Leute mit ihrer Heimat Siegen-Wittgenstein und der Heimatarbeit zu stärken.

An diesem Projekt wurde trotz Corona weitergearbeitet. Die Ergebnisse werden nun am Samstag im Rahmen der Heimatpreisverleihung erstmals vorgestellt.

„Ich denke, gemeinsam mit unseren Partnern von der Agentur ‚Honig der Möwen‘ und ‚Moanet‘ hier aus Siegen haben wir einige Ideen entwickelt, die wirklich neu und anders sind und die sicherlich überraschen werden. Ich freue mich sehr darauf, sie am Samstag erstmals der Öffentlichkeit präsentieren zu können“, sagt Landrat Andreas Müller, der auch Vorsitzender des Heimatbundes ist.

