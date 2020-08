Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß zwischen Motorrad und Fußgängerin

(wS/mg) Siegen 26.08.2020 | Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr kam es in Siegen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Kradfahrer befuhr die Sandstraße in Richtung Kölner Tor. Nach Aussagen von Augenzeugen überholte der Mann auf Höhe der Kreuzung Cine Star zunächst einen Pkw. Ca. 200 Meter nach dem Überholvorgang überquerte eine Fußgängerin die Straße. Der Motorradfahrer erkannte dies zu spät und konnte einen Zusammenstoß mit der 58-jährigen Fußgängerin nicht verhindern.

Der Kradfahrer kam nach dem Aufprall zu Fall und rutschte noch einige Meter über die Fahrbahn. Beide Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier