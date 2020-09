A45: Sechs nächtliche Verkehrsbehinderungen bei Siegen

(wS/red) Siegen 11.09.2020 | Starke Verkehrsbehinderungen

Siegen (straßen.nrw). Montag- (14./15.9.) und Dienstagnacht (15./16.9.) kommt es durch die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm in der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Siegen in Fahrtrichtung Dortmund zu Verkehrsbehinderungen. Weitere Verkehrsbehinderungen gibt es Mittwochnacht (16., 19 Uhr/17.9., 6 Uhr) und Donnerstagnacht (17., 20 Uhr /18.9., 6 Uhr). Zum einen steht dem Verkehr auf der A45 nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, zum anderen wird die Auffahrt in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt.

Verkehrsbehinderungen gibt es auch Richtung Frankfurt. Freitagnacht (18., 20 Uhr/19.9., 7 Uhr) und Montagnacht (21., 19 Uhr/22.9., 6 Uhr) wird ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt. Auch die Ausfahrt in Fahrtrichtung Frankfurt ist nicht nutzbar.

Umleitungen werden eingerichtet. Straßen.NRW muss hier insgesamt 5.500 Quadratmeter Fahrbahnschäden beseitigen und investiert 150.000 Euro aus Bundesmitteln.

