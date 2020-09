ADFC-Pressemitteilung Fahrradflohmarkt Sa, 3.Oktober 2020 an der Bluebox

(wS/red) Siegen 28.09.2020 | Verkaufen/Kaufen Sie ein Fahrrad oder lassen Ihres codieren

Wie jedes Jahr findet auch 2020 der Fahrradflohmarkt wie gewohnt an der Bluebox, Sandstr. 54 statt, in diesem Jahr wegen Coronabeschränkungen verspätet am Sa, 3.10., dem Tag der Deutschen Einheit.

Auch jetzt, eigentlich am Ende der Fahrradsaison hoffen wir auf regen Zuspruch. Wie wir dank der Zählschleifen wissen, fahren viele Menschen in Siegen auch im Winter mit dem Rad. Dieses Jahr war der Fahrradneukauf auf einem historischen Höchststand und viele Menschen möchten vielleicht ihr altes Fahrrad verkaufen. Und die Studierenden haben zu Beginn der Vorlesungszeit Interesse an preisgünstigen Fahrrädern.

Zum Ablauf informieren Sie sich bitte über www.adfc-siegen.de. Sie können Ihr Fahrrad ab 8:30 zur Bluebox, Sandstraße 54, bringen. Mit Verkaufsbeginn wird je nach Auslastung ab 9:30 gerechnet, Verkaufsende ist um 14 Uhr.

Codierung von Fahrrädern am 20. Juni an der Bluebox, Siegen, Sandstr. 54

Der ADFC Siegen bietet einen öffentlichen Codierungsterm ab 10 Uhr vor der Bluebox an. Bringen Sie ihr Fahrrad am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr zur Bluebox.

Aufgrund der Corona Kontakteinschränkungen ist mit Wartezeiten zu rechnen und deshalb hilfreich, wenn Sie die Informationen auf www.adfc-siegen.de lesen und sich dort das Codierungsformular herunterladen und ausgefüllt und ausgedruckt mitbringen. Eine Eigentumserklärung (z.B. Kaufquittung) und Personalausweis sind ebenfalls mitzubringen.

