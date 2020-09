(wS/red) Siegen-Weidenau/Netphen 21.09.2020 | B62: Schadstellenbeseitigung zwischen Netphen/Dreis-Tiefenbach und Weidenau sowie Ortsausgang Netphen

Netphen(straßen.nrw). Ab heute (21.09) beginnt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen in Netphen mit der Beseitigung von Schadstellen zwischen Dreis-Tiefenbach und Siegen Weidenau, sowie am Ortsausgang Netphen. Der Verkehr wird halbseitig mit Hilfe einer Ampelanlage an der Baustelle vorbei geleitet.

Die gesamte Maßnahme wird voraussichtlich drei Tage dauern.

Der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen bittet die ortskundigen Verkehrsteilnehmer für die Dauer der Baumaßnahme den Baubereich zu umfahren und die ihnen bekannten Ausweichstrecken zu nutzen.

